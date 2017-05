Les 100 missions des forces spéciales US en Afrique

Par Joseph Fitsanakis (revue de presse : intelnews.org – 23/5/17)*

A n’importe quel moment les forces spéciales US peuvent entreprendre 100 missions sur le continent africain selon les documents communiqués à la presse par le commandement américain.

Opérant sous le Commandement des Forces Spéciales US (US Special Operations Command ou USSOCOM)), ces forces sont entraînées pour des opérations utilisant des tactiques non-conventionnelles et demeurant occultes. Cependant, en vertu du décret sur la liberté d’information, la chaîne Vice News basée à New York a révélé un déploiement extensif de ces opérations dernièrement en Afrique.

Des informations fournies par l’USSOCOM, il apparaît que ces opérations en Afrique se sont considérablement multipliées plus que sur tout autre continent, ces dernières années. En 2006, les forces spéciales US en Afrique représentaient un peu plus d’1% de tout le personnel des forces spéciales déployées comparé au 3% en 2010, une augmentation significative mais relative par rapport aux autres régions du monde. Mais en 2016, plus de 17% des forces spéciales étaient stationnées en Afrique avec 1700 troupes dans 20 pays africains, en faisant ainsi le plus grand déploiement américain excepté au Moyen Orient.

Vice News dit avoir obtenu un rapport de SOCAFRICA (Commandement des Opérations spéciales en Afrique) qui dénombre « 32 pays africains au moins où sont déployées ces forces au cours de douze derniers mois de 2016 ». L’auteur du rapport et commandant de SOCAFRICA, le Général Donald Bolduc, déclare que la présence croissante des forces spéciales en Afrique traduit l’importance de la région pour les Américains. « Les défis de l’Afrique pourrait créer une menace qui dépasserait en intensité les conflits en Afghanistan, Irak et Syrie. » Le rapport ne dénombre pas les missions que ces forces entreprennent par an et le Département de la Défense n’a pas répondu à la question posée par Vice News.

Traduction et Synthèse : Xavière Jardez

*Source : Intelnews