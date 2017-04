Pour « surprendre » Daech, les USA ne dévoileront plus leurs effectifs en Syrie et en Irak

Revue de presse : Sputnik (3/4/17)*

L’administration américaine a annoncé qu’elle ne révélerait plus les informations concernant les effectifs et la nature de ses forces déployées sur le sol syrien et irakien. Une mesure destinée, selon le Pentagone, à «surprendre» les combattants de Daech.

Face à Daech, le Pentagone cherche à apporter un « élément de surprise » dans ses tactiques militaires au Proche-Orient. Pour ce faire, l'administration de Donald Trump a décidé de ne plus révéler les données « significatives » concernant son armée à pied d'œuvre en Syrie et en Irak, indique le Los Angeles Times.

« Afin de maintenir la surprise tactique, assurer la sécurité opérationnelle et protéger les forces, la coalition n'annoncera ni ne confirmera systématiquement aucune information concernant ses capacités, ses effectifs, leur localisation ou leur déplacements en Irak et en Syrie », a annoncé le porte-parole du Pentagone Eric Pahon, cité par le média.

Cette initiative qui s'inscrit dans le programme de lutte contre Daech adopté par l'administration américaine, a suscité une critique de la part des adversaires politiques du républicain.

« La position de l'administration Obama consistait en ce que le peuple américain avait le droit de savoir si un ou une militaire était en danger », a rétorqué le porte-parole du Conseil national de sécurité, Ned Price.

De nombreux médias américains ont annoncé début mars qu'un groupe de Marines américains était arrivé en Syrie pour aider les forces soutenues par le Pentagone à déloger les djihadistes de Daech de la ville de Raqqa. En outre, près de 500 militaires américains remplissaient, selon le Pentagone, un rôle de conseil des forces locales se battant contre Daech, principalement les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde. Damas qualifie de son côté ce déploiement d'« illégal » et affirme qu'il ne contribuera pas à vaincre le terrorisme.

Source : Sputnik

Ce que pense le président Bachar al-Assad de la présence militaire américaine en Syrie (Sputnik – 11/3/17):

Le président syrien s'est déclaré sceptique concernant la présence des forces militaires américaines en Syrie afin de lutter contre le terrorisme.

« Nous ne pensons pas que cela nous aidera. Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Lutter contre Daech? Les Américains ont perdu presque toutes les guerres. Ils ont subi un échec en Irak, et à la fin ils ont été forcés de se retirer », a annoncé le président syrien Bachar el-Assad dans une interview à la chaîne hongkongaise Phoenix.