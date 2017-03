Il faudra « des sommes fabuleuses » pour reconstruire Mossoul

Interview de Fouad Massoum, président de la République irakienne (revue de presse : Sputnik – 28/3/17)*

Pour le moment, il est difficile d'évaluer les dépenses liées à la restauration de Mossoul, mais une chose est claire: il faudra dépenser énormément d'argent, selon le président irakien.

La restauration de la ville irakienne de Mossoul nécessitera des sommes fabuleuses d'argent, les experts étant pour le moment incapables de fournir des chiffres exacts, a déclaré le président irakien Fouad Massoum dans une interview accordée à l'agence Sputnik.

« En ce qui concerne la restauration, pour le moment, on ne peut pas donner une appréciation. Pour évaluer les dégâts, il faut former des commissions de différents organes irakiens. Toutefois il est clair que l'infrastructure est presque totalement détruite (…). Si nous commençons à restaurer, dans la mesure de nos possibilités, à reconstruire sérieusement la ville, il nous faudra des sommes fabuleuses, les prix n'étant pas les mêmes qu'auparavant, surtout compte tenu de leur dépendance du prix du pétrole et du gaz. Mais la restauration de l'Irak est raisonnablement possible », a indiqué le président irakien.